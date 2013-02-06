Соломоновы острова пострадали от мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 8 произошло в районе Соломоновых островов в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков располагался менее чем в 6 км от островов Санта-Крус.

После последовала серия афтершоков, в том числе подземные толчки магнитудой 6,4 и 6,6.

Несколько поселений на Соломоновых островах были разрушены . Подземные толчки вызвали цунами в регионе, сообщает ria.ru. По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами США, волны высотой 0,9 метра уже достигли Соломоновых островов.



О числе жертв или пострадавших пока не сообщается.



