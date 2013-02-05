Заторы на дорогах обошлись американцам в $121 млрд за год

Американцы в минувшем году провели в дорожных пробках 5,5 млрд часов говорится в ежегодном докладе, посвященном городской мобильности, который был во вторник представлен Техасским институтом транспорта.



При этом, с учетом временных затрат, а также оплаты топлива, "простой" в заторах обошелся жителям США в $121 млрд.

Авторы исследования также утверждают, что в среднем, чтобы добраться вовремя до места назначения в час пик, американцам приходится закладывать на дорогу, которая могла бы занять у них 20 минут при отсутствии пробок, целый час, передают СМИ



Кроме того, в исследовании содержится рейтинг городов США по количеству времени, которое тратят водители в пробках на дорогах.

В нем лидирует Вашингтон, затем следуют Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Бостон, Хьюстон, Атланта, Чикаго, Филадельфия и Сиэтл.