После проведенного расследования власти Болгарии обвинили ливанскую исламистскую группировку "Хезболла" в организации взрыва автобуса с израильскими туристами в аэропорту курортного города Бургас в прошлом году.

По словам главы МВД Болгарии Цветана Цветанова,

В нападении на автобус участвовали два члена "Хезболлы", заявил глава МВД Болгарии после того, как Национальному совету безопасности страны были представлены результаты расследования инцидента.



"АН" писали, что взрыв в Бургасе, произошедший в июле прошлого года, унес жизни пяти израильских туристов и местного водителя.

Сразу после теракта премьер Болгарии заявлял о причастности "Хесболлы". Группировка отрицала причастность к произошедшему.