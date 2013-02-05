Болгария обвинила "Хезболла" в подрыве автобуса с туристами в Бургасе
5 февраля 2013, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]
После проведенного расследования власти Болгарии обвинили ливанскую исламистскую группировку "Хезболла" в организации взрыва автобуса с израильскими туристами в аэропорту курортного города Бургас в прошлом году.
По словам главы МВД Болгарии Цветана Цветанова,
В нападении на автобус участвовали два члена "Хезболлы", заявил глава МВД Болгарии после того, как Национальному совету безопасности страны были представлены результаты расследования инцидента.
"АН" писали, что взрыв в Бургасе, произошедший в июле прошлого года, унес жизни пяти израильских туристов и местного водителя.
Сразу после теракта премьер Болгарии заявлял о причастности "Хесболлы". Группировка отрицала причастность к произошедшему.