Партия «УДАР» решила ночевать в Раде

Фракция УДАР Виталия КЛИЧКО решила остаться в Верховной Раде на ночь, чтобы не допустить незаконной работы парламента.



Об этом на своей странице в Facebook написала депутат УДАРа Ирина ГЕРАЩЕНКО.



«Фракция УДАР приняла решение остаться в сессионном зале до завтра. Из рядов ПР звучат взаимоисключающие заявления: ЕФРЕМОВА говорит о работе в комитетах в среду, Макеенко – о возможности сессионного заседания», - написала она.

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