Партия «УДАР» решила ночевать в Раде
5 февраля 2013, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]
Фракция УДАР Виталия КЛИЧКО решила остаться в Верховной Раде на ночь, чтобы не допустить незаконной работы парламента.
Об этом на своей странице в Facebook написала депутат УДАРа Ирина ГЕРАЩЕНКО.
«Фракция УДАР приняла решение остаться в сессионном зале до завтра. Из рядов ПР звучат взаимоисключающие заявления: ЕФРЕМОВА говорит о работе в комитетах в среду, Макеенко – о возможности сессионного заседания», - написала она.