Иран согласился принять участие в новом раунде переговоров с "шестеркой" международных посредников по поводу своей ядерной программы. Главный переговорщик со стороны Ирана, Саид Джалили, согласился возобновить переговоры.

Джалили дал согласие по телефону.

"АН" писали, что последний раунд переговоров G6 (пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) прошел в июне прошлого года. Предполагается, что переговоры возобновятся 26 февраля в Алма-Ате.

Западные страны считают, что за ядерной программой Ирана скрываются попытки создать атомное оружие, но Иран отвергает эти обвинения.

"АН" писали, что во вторник в Каир впервые за 30 лет прибыли лидер Иранской Ислоамской Республики для участия в саммите ОИС.