Принц Уильям и его беременная супруга герцогиня Кембриджская Кейт отдыхают на частном острове Мюстик в Карибском бассейне, который называют "остров миллионеров". Королевская чета, ожидающая первенца, уединилась на роскошной вилле с потрясающим видом на пляж.

Недельное проживание принцу и принцессе на вилле обходится в 19 тысяч фунтов стерлингов (30 тысяч долларов), пишут британские СМИ.

Кэтрин Миддлтон тяжело переносит первую беременность. С острым токсикозом она на раннем сроке попала в больницу. Видимо, благодаря медикам и некоторым советам от родственников, герцогине стало лучше.

Отметим, только перелет на Барбадос составил 8 часов, в потом нужно добраться до Мюстика.

На "острове миллионеров" также отдыхают родители герцогини Кембриджской — Майкл Миддлтон и Кэрол Голдсмит. Напомним, печенье с цветками лаванды порекомендовала Кейт мачеха супруга. Кейт Миддлтон спасается от токсикоза печеньем и гипнозом.

Остров Мюстик специализируется на обслуживании туристов самого высокого уровня. Ранее на нем отдыхали королева Великобритании Елизавета II, ее младшая сестра - принцесса Маргарет, лидер группы "Роллинг стоунз" Мик Джаггер, музыкант Брайан Адамс и певица Эми Уайнхаус.