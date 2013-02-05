К началу курортного сезона в Феодосии минимизируют сброс сточных вод в море

В Феодосийском регионе одним из значительных факторов, губительно сказывающихся на состоянии окружающей среды, является сброс неочищенных сточных вод в Черное море через систему ливневых коллекторов. Чиновники обещают к началу лета в значительной степени минимизировать степень загрязнения Феодосийского залива.

Об этом на аппаратном совещании Феодосийского исполнительного комитета сообщил начальник инспекции по благоустройству Андрей БОРОДИЧ.

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