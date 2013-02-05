Во Франции официально разрешили носить брюки жительницам Парижа

Во Франции власти разрешили жительницам Парижа носить брюки без специального разрешения столичной префектуры полиции.

Запрет на ношение женщинами брюк был введен в период Консульства более 200 лет назад префектом полиции Парижа в ответ на требования переживших революцию и требовавших равноправия французов.

С ноября 1800 года каждая парижанка, пожелавшая носить нижнюю часть из мужского костюма, должна была запрашивать официальное разрешение у медицинского специалиста префектуры полиции.

Бывало, женщины, нарушавшие запрет, неоднократно представали перед судом, который требовал их сменить брюки на платье или юбку. Даже в конце XIX века парижанкам приходилось обращаться за разрешением к префекту. Парижские власти шли навстречу тем дамам, кто был вынужден носить мужскую одежду на работе, или же женщинам, которые "из-за своего сходства с мужчинами, например, с волосами на лице в виде усов или бороды, привлекали к себе внимание в общественных местах".

В июле 2012 года сенатор Ален Упер попросил у нового ведомства — министерства по делам женщин — отменить давно отжившую норму.