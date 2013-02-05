Южная Корея пригрозила поставить на повестку Совбеза ООН ядерные испытания КНДР

Республика Корея страна будет добиваться быстрых и решительных мер от Совета Безопасности в случае, если Корейская Народно-Демократическая Республика осуществит свою угрозу провести новое ядерное испытание.

Об этом заявил потпред Южной Кореи при ООН Ким Сук на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной программе работы Совета Безопасности в феврале, передает Центр новостей ООН.

Ким Сук занимает пост председателя Совбеза в этом месяце. Он, уточнил, что, отвечая на вопросы журналистов об угрозе Северной Кореи, выступает в своем национальном качестве - в качестве представителя своей страны.

Дипломат полагает, что, в случае проведения ядерного испытания КНДР, будет срочно созвано заседание Совета. Посол, из своих наблюдений в ходе консультаций в последние месяцы с коллегами по Совету Безопасности, сделал вывод, что все они едины, настроены твердо и решительно по этому вопросу. Он напомнил об угрозе КНДР "ответить огнем" всем тем, кто поддержит направленные против нее санкции.

Ким Сук подчеркнул, что ядерное испытание Пхеньяна представило бы собой серьезную угрозу безопасности и стабильности Корейского полуострова, Северо-Восточной Азии и региона в целом. Он добавил, что такой шаг станет серьезным нарушением режима нераспространения ядерного оружия и попыткой подорвать авторитет Совбеза ООН.

Напомним, что в конце 2003 года КНДР формально вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия. Вслед за этим она сообщила о намерении возобновить работу над программой, направленной на создание ядерного оружия.

Ранее, как участник Договора, Северная Корея имела право использовать ядерные материалы и технологии в мирных целях. Вскоре после заявления о выходе из Договора, Пхеньян сообщил, что уже создал ядерное оружие в целях обороны. Вслед за этим Северная Корея провела ядерные испытания и запуски баллистических ракет. В ответ на эти действия 14 октября 2006 года Совет Безопасности одобрил резолюцию, в которой потребовал у КНДР отказаться от подобных действий в будущем, ввел санкции в отношении Пхеньяна.

В дальнейшем Совбез ООН несколько раз ужесточал санкции в отношении КНДР. В январе этого года СБ ООН принял резолюцию, в которой осудил запуск с использованием технологии баллистических ракет, произведенный КНДР. как писали "АН", 12 декабря 2012 года. Члены Совета ужесточили режим целенаправленных санкций, расширив круг лиц, подпадающих под их действие.