Северная Корея выложила вирусный ролик с ядерной атакой на США (ВИДЕО)

Северная Корея накануне третьего по счету ядерного испытания выложила в сети Интернет вымышленный патриотический ролик, в котором изображена ракетная атака на Нью-Йорк. Короткий ролик был загружен на видеохостинг Youtube пользователем Uriminzokkiri из Северной Кореи.

На видео изображен сон северокорейского юноши, в котором показано, как северокорейская ракета падает на восточное побережье США, затем следуют кадры объединения с Южной Кореей.

Ролик был выложен за несколько дней до предполагаемого первого ядерного испытания при новом северокорейском лидере Ким Чен Ыне, которые как ожидаются пройдут до 10 февраля, когда отмечается Новый Год по восточному календарю.

КНДР уже проводила два ядерных подземных взрыва - 9 октября 2006 года и 25 мая 2009 года. Они вызвали крайне негативную реакцию мирового сообщества и привели к применению санкций Совбеза ООН против Пхеньяна.