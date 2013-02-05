Ахмадинежад и Мурси поцеловались у трапа в каирском аэропорту

В столицу Египта днем вторника прибыл для участия в 12-м саммите Организации Исламского Сотрудничества, который открывается в среду, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, сообщает пресс-служба президента ИРИ.

Организация Исламского сотрудничества (ОИС) является самой крупной и наиболее влиятельной официальной правительственной мусульманской международной организацией.

В настоящее время ОИС объединяет 57 стран с населением около 1,5 млрд человек. Цели создания организации: сотрудничество между мусульманскими государствами, совместное участие в деятельности на международной арене, достижение стабильного развития стран-участниц.

"По прибытии в аэропорт Каира, президент Ирана был тепло встречен своим египетским коллегой Мухаммедом Мурси", - говорится в сообщении.

СМИ добавляют, что главы государств как братья-мусульмане поцеловались при встрече.

В планах Ахмадинежада - кроме участия в саммите ОИС переговоры с высокопоставленными египетскими политиками. Кроме того, ожидается, что иранский лидер проведет встречу с руководством знаменитого мусульманского интеллектуального центра Аль-Азхар.

Это первый визит лидера Ирана в Египет со времен исламской революции 1979 г. Напряженность между сторонами стала расти после подписания в 1978г. египетско-израильского мирного договора. В 1979-м, когда в Иране прошла исламская революция, дипотношения между Тегераном и Каиром.

Потепление в отношениях Египта и Ирана стало возможным после свержения в 2011 г. режима Хосни Мубарака.

"АН" писали, что августе 2012г. президент Египта Мухаммед Мурси посетил с официальным визитом Иран. Тогда же была достигнута договоренность о возобновлении работы дипмиссий.

Египетский лидер называет развитие отношений с Ираном одним из приоритетов своей внешней политики. Власти исламской республики приветствовали избрание Мурси на высший пост в Египте.