Попугай ограбил шотландского туриста на 700 фунтов стерлингов в Новой Зеландии

В полицейском отделении Новой Зеландии правоохранитель внимательно выслушал рассказ потерпевшего иностранного туриста, а потом попросил разрешение посмеяться: жителя Шотландии на 700 фунтов стерлингов ограбил попугай.

Инцидент произошел, когда 52-летний мужчина вышел из своего фургона, чтобы полюбоваться видами и сделать несколько фотографий, пишут иностранные СМИ. Окно машины осталось открытым, и птица, которую турист успел сфотографировать, влетела в салон, откуда вскоре вылетела с украденным кошельком.

Добычей попугая стали все деньги шотландца, что он взял с собой на путешествие по Южному острову.