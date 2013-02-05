Попугай ограбил шотландского туриста на 700 фунтов стерлингов в Новой Зеландии
5 февраля 2013, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
В полицейском отделении Новой Зеландии правоохранитель внимательно выслушал рассказ потерпевшего иностранного туриста, а потом попросил разрешение посмеяться: жителя Шотландии на 700 фунтов стерлингов ограбил попугай.
Инцидент произошел, когда 52-летний мужчина вышел из своего фургона, чтобы полюбоваться видами и сделать несколько фотографий, пишут иностранные СМИ. Окно машины осталось открытым, и птица, которую турист успел сфотографировать, влетела в салон, откуда вскоре вылетела с украденным кошельком.
Добычей попугая стали все деньги шотландца, что он взял с собой на путешествие по Южному острову.