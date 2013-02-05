ЮНИСЕФ приступил к проекту по снабжению сирийцев чистой водой

Детский фонд - ЮНИСЕФ сообщил о реализации в Сирии крупномасштабного проекта по очистке воды. Его цель - обеспечить безопасной питьевой водой более 10 миллионов человек в Сирии - это почти половина населения страны.

Об этом сообщат Центр новостей ООН. Первые четыре грузовика с 80 тоннами гипохлорита натрия, необходимого для обеззараживания и очистки воды путем хлорирования, пересекли в воскресенье границу между Иорданией и Сирией и направляются в Хомс, Алеппо, Хаму и Идлиб.

В ближайшие недели ЮНИСЕФ доставит тысячу тонн хлора в города и общины во всех 14 мухафазах в Сирии.

23-месячный конфликт в Сирии привел к разрушениям и повреждениям водонасосных станций и других жизненно важных объектов инфраструктуры. Сбои в их работе уже сказываются на здоровье детей. Согласно отчетам, в различных частях страны продолжает уменьшаться количество воды, а ее качество ухудшается, причем в некоторых районах – в серьезных масштабах.

В рамках своей гуманитарной деятельности в Сирии в области водоснабжения, гигиены и санитарии ЮНИСЕФ оказывает содействие местным жителям в обеспечении надлежащей эксплуатации и обслуживания систем водоснабжения, предоставляя необходимое оборудование и препараты, используемые для хлорирования воды.

ЮНИСЕФ планирует также, совместно с партнерами, обеспечить предметами гигиены полмиллиона человек, а 750 тысяч человек вовлечь в просветительские программы в сфере санитарии.

Для проведения жизненно важной операции в области водоснабжения и санитарии в Сирии в период с января до июня 2013 года Детскому фонду необходимы $22,5 млн. Однако к настоящему времени получены лишь $4,8 млн.