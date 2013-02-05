Федеральное правительство США планирует создать бесплатную сеть WiFi, которая позволит также бесплатно совершать телефонные звонки, по всей стране, пишут американские СМИ.



Отмечается, что новая сеть WiF, будет в несколько раз мощнее существующей, что позволит увеличить площадь покрытия и преодолевать препятствия: холмы, толстые стены.



Google, Microsoft говорят, что введение бесплатных услуги WiFi вызовет взрыв инноваций, и американцы от этого только выиграют.



Некоторые компании начали развиваться в этом направлении. Так Google уже предоставляет бесплатный WiFi для района Челси на северо-западе Манхэттена и части Силиконовой долины.



Тем временем отмечается, что если этот «экономический взрыв» будет принят, то у традиционных операторов мобильной связи не останется ни шанса на выживание, сообщает gazeta.ru. Ведущие американские операторы AT&T и T-Mobile уже потеряли сотни миллионов долларов после введения таких бесплатных услуг обмена сообщения, как WhatsApp, Pinger и GroupMe.





