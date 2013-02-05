Донецкий губернатор сфотографировался со Шварцнеггером и вручил ему каску

Донецкий губернатор Андрей ШИШАЦКИЙ на конференции «Внедрение устойчивого энергетического будущего» Международной неправительственной организации R20 подарил Арнольду ШВАРЦЕНЕГГЕРУ шахтерскую каску.

Об этом ШИШАЦКИЙ рассказал на пресс-конференции в Донецке, передает УНИАН.

«У меня было и неформальное, а где-то и формальное, общение с Арнольдом ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ. Я вручил ему каску шахтерскую. Скажем так, я успел сказать ему буквально несколько фраз на английском о том, что он является для меня примером лучшего губернатора и хорошим примером для меня лично как для начинающего губернатора», - сказал глава Донецкой ОГА.

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