"Голос России" в Америке проверяет контрразведка
5 февраля 2013, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
Контрразведывательное подразделение американского Минюста запросило информацию о связях с Россией у компании, которая организует вещание радиостанции "Голос России" на территории США.
"Просим предоставить описание вида деятельности или услуг, оказанных Российской Федерации или любому другому иностранному государству или организации", — цитирует газета "Известия" текст документа.
Компании LLC RM Broadcasting придется также предоставить договоры с радиостанцией или подробное описание устных соглашений. В результате проверки LLC RM Broadcasting возможны перерегистрация и получение статуса иностранного агента.
"Проверка еще не завершена, но ничего страшного в этом нет — везде есть свои законы", — сказал изданию председатель "Голоса России" Андрей Быстрицкий. Он пояснил, что вещание в США осуществляется на основании стандартного контракта, аналогичные договоры заключаются с радиовещательными компаниями по всему миру.