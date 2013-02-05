"Голос России" в Америке проверяет контрразведка

Контрразведывательное подразделение американского Минюста запросило информацию о связях с Россией у компании, которая организует вещание радиостанции "Голос России" на территории США.

"Просим предоставить описание вида деятельности или услуг, оказанных Российской Федерации или любому другому иностранному государству или организации", — цитирует газета "Известия" текст документа.



Компании LLC RM Broadcasting придется также предоставить договоры с радиостанцией или подробное описание устных соглашений. В результате проверки LLC RM Broadcasting возможны перерегистрация и получение статуса иностранного агента.



"Проверка еще не завершена, но ничего страшного в этом нет — везде есть свои законы", — сказал изданию председатель "Голоса России" Андрей Быстрицкий. Он пояснил, что вещание в США осуществляется на основании стандартного контракта, аналогичные договоры заключаются с радиовещательными компаниями по всему миру.



