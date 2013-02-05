В Алабаме освобожден из подземного бункера маленький заложник

В США в результате спецоперации ФБР из плена освобожден пятилетний мальчик по имени Итан. Он около недели находился в заложниках в подземном бункере. Захвативший его 65-летний Джим Ли Дайкс был убит в ходе штурма, сам ребенок не пострадал.

С преступником велись переговоры через вентиляционную трубу бункера, а также по телефону, который удалось опустить в убежище. Дайкс разрешал передавать в бункер лекарства, продукты и игрушки для мальчика. Мальчик страдает синдромом Аспергера — формой аутизма, при которой очень высокий интеллект сочетается с неспособностью сопереживать и распознавать эмоции других людей.



О мотивах его преступления и требованиях не сообщается. По словам специального агента ФБР Стива Ричардсона, в течение последних 24 часов переговоры зашли в тупик, и Д. Дайкс постоянно выражал отказ идти на компромисс. Крайние меры - штурм подземного сооружения - были предприняты после того, как в штабе операции пришли к выводу, что ребенку угрожает "неминуемая опасность".



Ранее «АН» сообщали: Джимми Ли Дайкс застрелил водителя школьного автобуса и скрылся с шестилетним мальчиком в собственном бункере. Местный шериф Уэлли Олсон сообщил прессе, что постоянно общается с похитителем. Выяснилось, что водитель и убийца были знакомы: утром в день трагедии Поланд навестил Дайкса и привез ему яйца и варенье. Водителя, спасшего детей, похоронили с геройскими почестями.



По данным американских СМИ, Дайкс — ветеран войны во Вьетнаме. Он разделяет антиправительственные взгляды и, вероятно, страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Переговорщики ФБР сообщили, что Дайкс рассказал им «сложную историю», но подробности неизвестны.



До выхода на пенсию он работал водителем грузовика и некоторое время жил в штате Флорида. Затем переехал в Алабаму и стал строить бункер, по его словам, на случай торнадо. Дайкс пугал соседей угрозами и неадекватным поведением. В минувшую среду — на следующий день после захвата заложника – он должен был предстать перед судом за то, что угрожал оружием соседям, проходившим мимо его дома.



