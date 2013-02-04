Сенатор-республиканец Маккейн сравнил Ахмадинежада с обезьяной

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн сравнил президента Ирана Махмуда Ахмадинежада с обезьяной. Иран запустил в космос обезьяну 28 января, и она уже вернулась их полета.

Ранее Ахмадинежад заявил, что хотел бы стать первым национальным космонавтом. "Итак, Ахмадинежад хочет быть первым иранцем в космосе, а разве он не был там на прошлой неделе?" — написал Маккейн на своей страничке в Twitter.

Исламская республика на прошлой неделе осуществила успешный запуск космического аппарата с обезьяной на борту. Ракета-носитель доставила аппарат на высоту более 120 километров, после чего капсула с обезьяной вернулась на Землю. Президент Ирана подчеркнул, что он готов при необходимости пожертвовать жизнью ради развития национальной космической программы. Иран намерен через несколько лет осуществить запуск космического аппарата с человеком на борту.