Пакистанская девочка, выжив после атаки талибов, займётся благотворительностью

15-летняя Малала Юсафзай, выжившая после атаки талибов в начале октября 2012 года и полученного огнестрельного ранения в голову, организует специальный благотворительный фонд, основной целью которого станет распространение детского образования в мире, в том числе женского школьного образования в мусульманских странах.

"Сегодня я осталась жива. Я могу говорить, могу видеть вас. Главное, что я могу говорить. С каждым днем мне становится все лучше, благодаря молитвам тысяч людей. Бог услышал их молитвы и дал мне второй шанс в жизни. Поэтому, в этой новой жизни, я хочу служить людям. Я хочу, чтобы каждая девочка, каждый ребенок в этом мире имел доступ к образованию. Для этих целей мы и организовали фонд Малалы", - цитирует Малалу Huffington Post UK.



В понедельник стало известно, что Малале успешно провели сложную операцию по восстановлению черепа в больнице в английском Бирмингеме.