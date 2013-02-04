Махмуд Ахмадинежад готов стать первым иранским астронавтом

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в понедельник заявил, что готов стать первым человеком, которого отправят в космос иранские ученые. Свое заявление Ахмадинежад сделал в кулуарах выставки достижений Ирана в области космических технологий в Тегеране.

Напомним, неделю назад в иранских СМИ сообщалось о запуске в космос обезьяны, которая успешно вернулась на Землю на борту специального аппарата. Глава иранского космического ведомства Хамид Фазели заявлял полет в космос человека планируется осуществить в ближайшие 5-8 лет, передает РИА Новости.

Президентские выборы в Иране должны состояться в августе текущего года. Махмуд Ахмадинежад не сможет принять в них участие, поскольку занимает этот пост два срока подряд.