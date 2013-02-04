В заповеднике «Неаполь Скифский» реализуют аниматорский проект

С июля по сентябрь 2013 года в Симферопольском историко-архитектурном заповеднике «Неаполь Скифский» реализуют аниматорский проект «Новая жизнь древней столицы».

Как сообщила заместитель директора заповедника Татьяна КАЗАННИК, в программу проекта войдут ежедневные аниматорские представления, реконструирующие быт и события мирной и военной жизни города – столицы позднескифского государства «Малая Скифия», передает Управление информационной политики Совета министров АРК.

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