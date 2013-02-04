СМИ: Оппозиция сдала Тимошенко в обмен на Европу

Заседание комитета по вопросам евроинтеграции, посвященное согласованию проекта заявления «О реализации евроинтеграционных стремлений Украины и подписании соглашения об ассоциации» состоялось 1 февраля в ВР.

О разработке совместного документа власть и оппозиция договорились в начале января, заслужив этим положительную оценку Брюсселя и других западных столиц. В пятницу завершился очередной этап переговоров, после которого глава комитета Григорий НЕМЫРЯ («Батьківщина») сообщил, что согласовано 99.01% текста заявления, пишет КоммерсантЪ-Украина.

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