Министр обороны США признал: пытки в операции против бин Ладена были

При поимке главы "Аль-Каэды" Осамы бин Ладена использовались пытки. В этом накануне, в воскресенье, признался министр обороны США Леон Панетта на передаче Meet the press телеканала NBC.

Отвечая на вопрос ведущего о достоверности сюжета фильма Кэтрин Бигелоу "Цель номер один", повествующего об операции по ликвидации главы «Аль-Каиды», Леон Панетта отметил, что американские солдаты действительно пытали пленных, чтобы получить информацию о местонахождении бин Ладена, однако большую часть сведений они смогли раздобыть и без подобных методов.



Отметим, что фильм "Цель номер один" появится в российском прокате 21 февраля 2013 года.



