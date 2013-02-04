Гальяно атакует Диор в Совете по трудовым спорам

Сегодня в Париже в Совете по рассмотрению трудовых споров должно состояться рассмотрение жалобы модного британского модельера Джона Гальяно к его бывшим работодателям - Дому Моды Dior.

Слушания были назначены ещё летом, после того как скандально уволенный из Dior кутюрье принял решение обратиться в компетентную организацию для защиты своих прав.

Гальяно намеревается требовать компенсацию за свое увольнение, оценивая убытки в €15 млн.

Как известно в Dior Гальяно проработал с 1996 по 2011 год и был уволен после публичных антисемитских высказываний, прозвучавших из уст модельера в одном из парижских баров. В рамках последовавшего громкого скандала модельер также лишился ордена Почетного легиона.

Формальным поводом для жалобы послужило нарушение Домом Моды Dior трудового договора. По мнению экспертов, у Джона Гальяно есть шансы на победу в этом деле.