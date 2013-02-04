Глава МИД Швеции рассказал, куда движется Янукович

Глава МИД Швеции Карл БИЛЬДТ считает, что президент Виктор ЯНУКОВИЧ движется вниз, а не на Восток или Запад.

Такое мнение он высказал в интервью «Немецкой волне», опубликованном в воскресенье, передает «Украинская правда».

«Многие говорят, он (ЯНУКОВИЧ) колеблется между движением на Восток и на Запад. Но сейчас я вижу, что он движется вниз. Потому что он испортил отношения как с Россией, так и с Европейским Союзом. Базируется это на расчете или на ошибках? Скорее последнее», - сказал БИЛЬДТ.

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