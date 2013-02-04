В Японии хакеры впервые провели официальный конкурс

В Японии при поддержке правительства провели первый официальный конкурс хакеров. В дальнейшем конкурс сможет способствовать подготовке экспертов для борьбы с кибератаками, считают власти Японии.

В финал вышли 9 команд - победителей региональных отборочных турниров. Команды, в каждой из которой было по 4 участника, должны были решить за определенное время 24 задачи, включая взлом компьютеров и расшифровку кодов, сообщает РБК.



Победу на конкурсе одержала команда разработчиков одной из компании информационной безопасности из Токио, которая за короткое время смогла решить 17 из поставленных задач.



