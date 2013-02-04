Хозяйка ранчо для детей в США объяснила, почему не пустила Астахова

Ранее Павел Астахов заявлял, что его не пустили летом на ранчо штате Монтана Ranch for kids. Вначале хозяйка ранчо Джойс Стеркел согласилась принять гостей, но в последний момент изменила свое решение.

У ворот Ranch for kids омбудсмена встретил только человек с видеокамерой: детей якобы срочно вывезли в Канаду, а Астахова предупредили, что по законам штата Монтана пересечение границ частной собственности дает хозяевам право стрелять на поражение.



«Им не рассказали истории детей, им не дали медицинского описания проблем, хотя многих трудностей они бы могли избежать, если бы заранее знали о состоянии ребенка. И теперь те же самые люди, которые допускали взятки при усыновлении, которые держали детей в чудовищных условиях в детдомах и заставляли родителей подписывать десятки странных бумаг, будут решать, все у меня в порядке или нет?», — рассказала Стеркел.



По словам Стеркел, она сообщила, что на ранчо уже побывали российские дипломаты и она не видит никакой необходимости в приезде официальной делегации во главе с уполномоченным. Одновременно она позвонила в Госдепартамент, попросив перенести сроки визита. Хозяйка ранчо также считает странными утверждения членов российской делегации о том, что в день визита она специально увезла всех воспитанников в Канаду.



«У меня нет паспортов этих детей, у меня нет нотариально заверенных писем от их родителей, как я могла перевезти их через границу?», — спросила Стеркел, сообщает "Коммерсантъ".



У ворот делегацию встретил приемный сын Джойс Стеркел Саша, который на всякий случай взял с собой видеокамеру.

«Если бы Павел Астахов попросил меня о встрече и нормально приехал, я бы, разумеется, его приняла. Но они 20 лет не замечали усыновленных из России сирот, а теперь вместо того, чтобы обсуждать, как две страны вместе могут помочь больным приемным детям, приезжают ко мне и говорят, что я тут устроила детскую тюрьму!» — пояснила хозяйка ранчо.

Американское детское ранчо в штате Монтана Ranch for kids специализируется на перевоспитании российских приемных детей, усыновленных родителями из США. После посещения Ranch for kids Павел Астахов встретился с шерифом и прокурором округа, где расположено ранчо. "Прокурор рассказал, что с ранчо постоянно поступают тревожные сигналы: о том, что дети подвергаются насилию, недавно 9-летняя российская девочка совершила побег, но все эти вопросы Джойс Стеркель (владелец ранчо) удается урегулировать", - рассказал омбудсмен и подчеркнул, что вопрос с ситуацией вокруг ранчо будет решаться на самом высоком уровне, добавив, что необходимо добиваться ликвидации ранчо.



