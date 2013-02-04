Скандал в Великобритании, полицейские работали под именами умерших детей

Скандал разразился в полиции Великобритании, полицейские работали под именами умерших в раннем возрасте детей, об этом стало известно журналисту газеты Guardian, на страницах этого издания и опубликован скандальный материал.

Полицейские, как следует из материала газеты, работали под прикрытием, в своей деятельности для паспорта и водительского удостоверения стражи порядка использовали имена детей, погибших в раннем возрасте.Согласия родителей при этом не получали.Практика использования имен умерших детей полицейскими длилась около 30 лет.

Guardian уточняет, что в настоящее время отдел полиции, о котором идет речь, расформирован, всего были использованы имена 80 умерших детей.