Контакты премьера с членом наркокартеля взбудоражили Сербию

В столице Сербии Белграде в последнее время звучат призывы к отставке правительства и новым выборам: обнародована информация о давних встречах нынешнего премьера с членом наркокартеля.



В свою бытность главой МВД Сербии ее нынешний премьер-министр Ивица Дачич встречался с представителем крупнейшего наркокартеля на Балканах, подтверждением тому служат материалы, которые есть в наличии у полиции и спецслужб страны.



Обнародована информация о контактах Дачича с бизнесменом Родолюбом Радуловичем, который подозревается в связях с кланом Дарко Шарича, разыскиваемого сербскими властями за наркоторговлю. Сам премьер официально признал в субботу, что он несколько раз встречался с Радуловичем, но якобы не знал тогда о его причастности к преступной деятельности. При этом есть сведения, что 12 января 2009 года Шарич в телефонном разговоре просил Радуловича уточнить у «товарища», «занимается ли им полиция». Как утверждается, 31 января 2009 года Дачич лично встретился с Радуловичем в одном из элитных ресторанов Белграда, а о деталях этого разговора Радулович проинформировал Шарича.



Премьер предположил, что опасную информацию берегли, чтобы дискредитировать его в нужный момент. Он не исключил, что за этим стоят люди, не разделяющие его инициатив по борьбе с коррупцией. Руководство правящей СПП планирует в понедельник провести срочное заседание и дать оценку происходящим на политической сцене событиям. По мнению наблюдателей, кампанию по дискредитации Дачича организовала либо СПП, либо Демократическая партия, являющаяся главной оппозиционной силой страны.







