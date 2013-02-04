Тигр на глазах потрясенных зрителей на арене растерзал дрессировщика

В штате Сонора на северо-западе Мексики погиб дрессировщик Александр Криспин. Во время циркового представления прямо на арене на мужчину напал вышедший из под контроля тигр.



Коллеги по труппе пытались ударами отогнать хищника, но тигр продолжал в течение нескольких минут терзать мужчину.



Дрессировщик был доставлен в госпиталь, однако мужчина скончался во время оказания медицинской помощи. Как сообщают СМИ, 35-летний Криспин был уроженцем США, в Мексике он работал в труппе цирка Suarez.



