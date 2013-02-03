В Латвии в скором времени запретят оскорблять геев

Латвийское законодательство может быть изменено в связи с проведением в 2015 году в Риге Европрайда. Представители сексуальных меньшинств (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и их друзья) соберутся в столице Латвии на ежегодно проводимое в разных городах Европы мероприятие.

Для того, чтобы защитить членов ЛГБТ-сообщества от враждебных высказываний в их адрес, в статью 78 Уголовного закона Латвийской Ре6спублики планируется внести изменения.

В дополнение к предусмотренному законом наказанию за разжигание межэтнической, расовой или религиозной розни будет внесено упоминание о наказании за разжигание розни на почве сексуальной ориентации.

Посол США в Латвии Марк Пекала считает большим достижением проведение Европрайда в Риге. «В 2015 году Европрайд будет проходить параллельно председательствованию Латвии в Совете ЕС, и это прекрасная возможность всем собраться вместе, а для Латвии - стать объектом усиленного, позитивного внимания. Они привезут в Латвию множество гостей, гостиницы и рестораны будут полны, люди будут покупать товары, и получится значительная экономическая выгода», - сказал американский дипломат.