Любительский ролик о Крыме поразил пользователей Интернета

В сети YouTube набирает популярность почти шестиминутный видеоролик «I enjoy this world» («Мне очень нравится этот мир»), посвященный крымской природе.



Выложенное пользователем Друг Дима видео, сопровождающееся композицией Moment Of Peace в исполнении Gregorian, Enigma-Era за месяц с небольшим просмотрело около 20 тысяч пользователей YouTube.



«Еще одно признание в любви планете по имени Крым», - написал автор видео.

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