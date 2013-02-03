Сборная Украины по хоккею попытается попасть на Олимпийские игры

В Броварах Киевской области вчера, 2 февраля, начался тренировочный сбор национальной команды Украины по хоккею.

Об этом сообшает УНИАН.

До 5 февраля игроки будут тренироваться на льду ТРЦ «Терминал», а потом отправятся в Данию, где с 7 по 10 февраля в городе Войенс пройдет турнир с участием четырех команд – Украины, Дании, Словении и Беларуси. Лишь одна команда – победительница турнира - получит путевку на Олимпийские игры-2014 в Сочи.

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