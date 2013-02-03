Иран: Дамаск адекватно ответит на нападение израильских ВВС на Сирию

Президент Сирии Башар Асад сегодня встретился в Дамаске с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана (ИРИ) Саидом Джалили, по окончании встречи стороны сделали заявления для прессы.

Асад в ходе встречи с Джалили заявил, что Сирия с "мощью своей армии и приверженностью пути сопротивления, способна противостоять современным вызовам и отразить любую агрессию, направленную против своего народа".

Джалили, со своей стороны, выразил уверенность в "мудром подходе" руководства САР к отражению угроз и агрессии. При этом Джалили заверил Асада в полной поддержке со стороны Тегерана.

АН напоминают, что Саид Джалили - командующий иранским Корпусом "стражей исламской революции", элитным военным подразделением. Бригадный генерал выразил уверенность в том, что ответ Дамаска на удар, нанесенный ВВС Израиля по объекту сирийского минобороны, не заставит себя долго ждать. "Мы надеемся, что Сирия даст адекватный ответ в подходящее время", - цитирует слова генерала агентство ИРНА.