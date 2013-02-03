В воскресенье на Венецианском карнавале наступила кульминация, гости и жители Венеции увидели традиционный "Полет ангела", главный символов карнавала, возраст которого - не одно столетие.

От колокольни Сан Марко до Дворца Дожей натянут канат, по которому и "летит" ангел.