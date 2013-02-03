В Казахстане задержаны украинцы за крупную взятку

В государственной компании «Укрспецэкспорт» признали, что в Казахстане по подозрению в передаче взятки задержаны их сотрудники.



Об этом сообщил руководитель управления информационной политики ГК «Укрспецэкспорт» Андрей МАСАЛЬСКИЙ, уточнив что, двое из трех задержанных – работники предприятия, пишет УНИАН.



«Это сотрудники компании. Я вам не могу озвучить их фамилии, поскольку не получили официальной информации ни от казахстанской стороны, ни от украинского МИД. К тому же, мы проводим внутреннюю проверку информации, после которой будут сделаны какие-то выводы», – проинформировал МАСАЛЬСКИЙ.

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