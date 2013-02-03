Бывший президент Франции Николя Саркози вернулся к адвокатской деятельности, взявшись за бракоразводный процесс принца Карима Ага-хана, духовного лидера мусульманской шиитской общины исмаилитов-назаритов, который постоянно проживает в стране, сообщает издание Liberation.

В сентябре 2012 года апелляционный суд Амьена обязал теперь уже клиента Саркози выплатить своей бывшей супруге Бегум Инааре €60 млн. Однако, Кассационный суд Франции отменил это решение. Как утверждает издание, непосредственно к этому приложил руку Саркози.