Северная Корея готовится к ядерному испытанию, Южная Корея ведет наблюдение за происходящим, президент Южной Кореи Ли Мен Бак побывал в подземном бункере, где ему доложили о подготовке Северной Кореи к ядерному испытанию.

Ядерное испытание, в случае проведения, станет третьим для Северной Кореи.