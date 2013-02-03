Католики назвали чипсы под названием "Дева Мария" оскорблением Божьей матери, в итоге британская сеть ресторанов "Pret A Manger" отозвала из продажи чипсы, презентованные потребителям только в начале января.

Чипсы были отозваны после многочисленных жалоб со стороны религиозных организаций, СМИ Великобритании отмечают, что продукт был с острым томатным вкусом.

"Мы не хотим никого оскорблять ради нового вкуса чипсов", - заявили СМИ представители Pret A Manger.