В США убит американский снайпер-ветеран Крис Кайл

Снайпер-ветеран Крис Кайл убит на ранчо, которое использовалось, как полигон, убийство произошло в Техасе, подозреваемый в совершении убийства задержан, на ранчо обнаружено тело второго потерпевшего.

Крис Кайл - автор книги о войне в Ираке, по данным СМИ США, на его счету 160 убитых противников.

Кайл принимал участие в военных действиях, в том числе - в Ираке, в 2009 году Кайл основал собственную фирму по обучению военных и полиции.