В феврале состоится новый раунд переговоров по ядерной программе Ирана
3 февраля 2013, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
В феврале состоится новый раунд переговоров "шестерки" по ядерной программе Исламской Республики Иран, на конференции по безопасности в Мюнхене сообщил глава МИД Ирана Али Акбар Салехи, передают СМИ.
Как заявил Салехи, переговоры по ядерной проблеме Ирана состоятся в Казахстане, соберутся представители России, США, Великобритании, Франции, ФРГ и Китая.
Пока не сообщается, примет ли участие в переговорах сам Иран, отвергающий все обвинения в изготовлении ядерного оружия.