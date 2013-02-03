В феврале состоится новый раунд переговоров по ядерной программе Ирана

В феврале состоится новый раунд переговоров "шестерки" по ядерной программе Исламской Республики Иран, на конференции по безопасности в Мюнхене сообщил глава МИД Ирана Али Акбар Салехи, передают СМИ.

Как заявил Салехи, переговоры по ядерной проблеме Ирана состоятся в Казахстане, соберутся представители России, США, Великобритании, Франции, ФРГ и Китая.

Пока не сообщается, примет ли участие в переговорах сам Иран, отвергающий все обвинения в изготовлении ядерного оружия.