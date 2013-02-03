Министр обороны Израиля подтвердил, что ВВС нанесли удар по Сирии

Министр обороны Израиля подтвердил, что ВВС страны нанесли удар по Сирии, на конференции по безопасности в Мюнхене Эхуд Барак дал понять, что ВВС его страны действительно нанесли удар по сирийским военным объектам.

Ранее Израиль воздерживался от комментариев относительно информации СМИ Сирии об авианалетах ВВС Израиля на сирийские объекты.

Эхуд Барак сказал следующее: "События, произошедшие несколько дней назад, показали, что у нас слова не расходятся с делом. Мы ведь предупреждали о том, что не следует перевозить современное вооружение в Ливан".