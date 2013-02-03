Воодушевленная Президентом Олландом французкая армия развивает успех в Мали

Вслед за триумфальным визитом Президента Франции Франсуа Олланда в Мали и прозвучавшим обещанием, что Франция останется в этой стране «столько сколько нужно», французская авиация в ночь на воскресенье нанесла серию ударов по позициям мятежников на севере. Об этом сообщил представитель французского военного командования Тьерри Бюркар.

Целью бомбардировки было уничтожение складов и тренировочных баз мятежников, расположенных на границе Мали с Алжиром. В операции было задействовано 30 различных самолетов.

После успешного захвата Гао близ Тимбукту пять дней назад французские вооруженные силы взяли под свой контроль аэропорт в Кидале, в районе которого, согласно имеющимся источникам, «вероятно» нахождение 7 французских заложников.

Дальнейшая миссия французских военных, согласно заявлению Президента Франции, будет заключаться в дальнейшем продвижении на север, для того чтобы завершить эту операцию.