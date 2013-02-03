Британцы издеваются над копией корабля Джека Воробья, построенного на Енисее

Британцы назвали «плавающим сараем» корабль, построенный предпринимателем из поселка Черемушки, недалеко от Абакана и который был задуман, как копия корабля капитана Джека Воробья из кинофраншизы «Пираты Карибского моря», главную роль в которой исполнил Джонни Депп.

Журналисты из издания Daily Mail считают корабль «уродливой пародией»: угловатый, нет ни одного намека на пушки, мачты похожи на «постриженные стволы деревьев».

«Может Джек Воробей пожертвует немного золота, чтобы перестроить его», - в шутку предложил один из читателей издания.

Справедливости ради, российский предприниматель строит копию «Черной Жемчужины» на собственные средства последние два года, и, по его словам, достаточно скоро корабль будет готов.

В большое плавание отправится ему не суждено. Ближе к лету его отбуксируют на несколько километров ниже по течению Енисея.