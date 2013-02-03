Белый дом опубликовал фотографии стреляющего Барака Обамы

Белый дом опубликовал фотографии Барака Обамы с ружьем в руках. Снимок выложен в официальный Twitter. Как говорится в подписи, президент США стреляет по глиняным тарелкам на полигоне в Кэмп-Дэвиде 4-ого августа прошлого года.

Таким образом, администрация Обамы пытается положить конец дебатам о том, использовал ли президент сам когда-либо огнестрельное оружие, передают СМИ.



В интервью журналу New Republic, которое будет опубликовано в номере от 11-ого февраля, Обама заявил, что с уважением относится к охотничьим традициям в американской культуре. Тема запрета продажи и ношения оружия вновь возникла после того, как в декабре психически неуравновешенный юноша расстрелял в начальной школе Коннектикута 26 человек, в том числе 20 детей.



После этого президент заявил, что страна нуждается в ужесточении оружейного законодательства. Вскоре может быть полностью прекращен свободный оборот штурмового оружия.