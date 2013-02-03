В Ираке боевики атаковали штаб-квартиру полиции в Киркуке: 33 убитых, 70 раненых

В Ираке в результате теракта в северном городе Киркук, погибли 33 человека и более 70 были ранены. Взрыв произошел в час пик около штаб-квартиры полиции: террорист-смертник подорвал автомобиль, а боевики штурмовали здание.

Несколько боевиков, одетых во взрывные жилеты, пытались захватить полицейское управление, но охранникам удалось их убить, сообщают в воскресенье СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.