В Японии в результате землетрясения на Хоккайдо есть раненые

На севере Японии в результате землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего в ночь на воскресенье на острове Хоккайдо, минувшей ночью без света остались 800 жилых домов. Травмы и ранения получили 12 человек.

По сообщению национального метеорологического управления страны, колебания земной коры ощущались в столичном регионе и еще 11 префектурах. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено.



Согласно информации компании-оператора "Хоккайдо электро пауэр", внештатных ситуаций на АЭС Томари, расположенной в зоне землетрясения, зафиксировано не было, передают СМИ.

В последние три дня в Японии заметно усилилась сейсмическая активность, но подземных толчков такой силы до сих пор зафиксировано не было.