Полиция Алабамы: 6-летний мальчик - заложник ветерана Вьетнама - пока еще жив

В американского штата Алабама уже шестой день не может освободить ребенка, которого удерживает в заложниках 65-летний ветеран Вьетнама Джимми Ли Дайкс. Единственное, о чем полицейские говорят с уверенностью - ребенок жив.

Местный шериф Уэлли Олсон сообщил прессе, что постоянно общается с похитителем.

"Ночью мы провели с Дайксом переговоры. Разумеется, спросили у него о здоровье мальчика. Дайкс заявил, что в бункере у него есть электрические обогреватели и одеяла. Кроме того, мы передали ребенку лекарства, книги и игрушки. Для нас очень важно знать, что с ним все в порядке", - рассказал шериф в воскресенье передает "Россия 24".

"АН" писали, что во вторник Джимми Ли Дайкс застрелил водителя школьного автобуса и скрылся с шестилетним мальчиком в собственном бункере.