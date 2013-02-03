В Дюссельдорфе задержан иранский чиновник с чеком банка Венесуэлы на $70 млн

В Германии полиция установила личность человека, задержанного 21 января в аэропорту Дюссельдорфа с чеком на 70 миллионов долларов. Это бывший министр экономики и финансов Ирана Тахмасб Мазахери.

Мазахери занимал пост министра экономики и финансов ИРИ до 2004 года. Он также исполнял обязанности главы центробанка Исламской республики до 2008 года.

В минувшую пятницу в аэропорту Дюссельдорфа задержали 59-летнего мужчину. При досмотре у него обнаружили чек ЦБ Венесуэлы на $70 млн, передали "Вести".