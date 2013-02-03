В Риме ветер сдул самолет при посадке в аэропорту: есть пострадавшие

В итальянской столице утром воскресенья турбовинтовой самолет ATR 72 румынской авиакомпании Carpatair выкатился из-за сильного ветра при посадке за пределы посадочной полосы в аэропорту "Фьюминчино". Пострадали 6 человек, двое из них - тяжело.

На борту находились около 50 человек.

У самолета подломилось шасси, и до полной остановки он ехал "на брюхе".

В качестве вероятных причин рассматриваются плохие погодные условия, а также ошибка пилотирования.

"АН" писали, что в конце декабря в московском "Внуково" самолет Ту-204 также при посадке выкатился за пределы летной полосы. Были жертвы.